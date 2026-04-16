Эльвира Набиуллина получила важное письмо: скоро правила снятия наличных в России изменятся

В нижней палате парламента предложили упростить доступ граждан к наличным средствам. Инициатива подразумевает отмену комиссий при использовании устройств сторонних финансовых организаций в рамках определенного лимита, пишет РГ.

Суть нового механизма

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил официальное обращение главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность внедрения системы безвозмездного снятия денег. Согласно предложению, россияне смогут ежемесячно получать на руки до 10 тысяч рублей в любом ближайшем банкомате без дополнительных трат, независимо от того, каким банком выпущена их карта.

Обоснование актуальности

Парламентарий подчеркнул, что в условиях тотальной цифровизации финансовых услуг гражданам крайне важно иметь беспрепятственный доступ к своим накоплениям. Сегодня многие люди вынуждены искать «родные» терминалы своего банка или переплачивать за услуги посредников. По мнению автора инициативы, внедрение лимита в 10 тысяч рублей поможет снизить финансовую нагрузку на население и повысить мобильность пользователей банковских карт.

Реализация и защита интересов

Чтобы банковский сектор не понес убытки, предлагается использовать специальный компенсационный механизм межбанковских комиссий. Это позволит перераспределить затраты внутри системы, не перекладывая их на плечи рядовых потребителей. Чернышов уверен, что такие меры укрепят доверие к национальной платежной инфраструктуре и сделают финансовую систему страны более прозрачной и защищенной для каждого жителя России.