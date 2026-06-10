Перед студентами Амурского медицинского колледжа выступил священник Святослав Шевченко — председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, беседа была посвящена профилактике абортов и традиционным семейным ценностям.

Позиция православной церкви, которую донес до будущих медиков священнослужитель, предельно ясна: святость человеческой жизни отмеряется не с момента рождения, а с момента зачатия. То есть эмбрион, плод, будущий ребенок — это уже существующий человек и убийство его в ходе аборта недопустимо.

Как отметили в минздраве, позиция российского государства в этом вопросе с позицией церкви перекликается: аборты нужны только по медицинским показаниям, когда есть угроза жизни матери или когда ребенок заведомо не выживет. В стране уже развернута кампания против частных абортариев, в которых, как утверждается, такие смертельные операции осуществляются инкогнито и за деньги.

Беседа с батюшкой, по словам организаторов, вышла живой и непринужденной. В министерстве добавили, что такие лекции со священнослужителями планируется проводить регулярно — и не только для студентов, но и для пациенток женской консультации.