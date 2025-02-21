Возле «Крокус Сити Холла» началось возведение памятника жертвам теракта

Перед зданием концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась металлическая конструкция, которая является основой будущего памятника жертвам террористического акта. Об этом сообщило РИА Новости.

Рядом с концертным залом «Крокус Сити Холл» были начаты работы по созданию мемориала всем тем, кто пострадал во время теракта. Перед зданием уже выстроена металлическая конструкция, которая должна стать основой для памятника. По имеющимся данным, строительством занимается Crocus Group, та же самая компания, которой принадлежит само здание.

«Да, будет памятник», — указал журналистам один из рабочих, занятых в постройке мемориала.

Когда будет готов мемориал и когда именно состоится его открытие, пока не известно.

Ранее сообщалось, что почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступили к ознакомлению с материалами дела, которые собрали сотрудники правоохранительных органов во время расследования. В годовщину теракта может уже начаться суд над всеми, кто проходит по этому делу.