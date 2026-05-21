Строители Фонда капремонта Подмосковья завершают восстановление многоквартирного дома в Мариуполе

Специалисты Фонда капремонта Подмосковья завершают восстановление многоквартирного дома в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках ремонта обновили кровлю и фасад, установили новые окна и двери, модернизировали системы теплоснабжения и водоснабжения. Сейчас завершается отделка подъездов и помещений общего пользования, монтируется система электроснабжения. На прилегающей к зданию территории проводится благоустройство.

В общей сложности на объекте задействованы восемь специалистов, отметили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.