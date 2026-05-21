Кости д'Артаньяна привели к аресту: археолог поплатился за перевозку локтевой кости и двух зубов

В Нидерландах разгорелся детектив с оттенком приключенческого романа — археолог Вим Дейкман угодил под арест за то, что самолично провез через границу предполагаемые останки легендарного мушкетера д'Артаньяна. Ученый решил рискнуть, но оказался за решеткой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мартовская сенсация взбудоражила научный мир: под полом церкви в пригороде Маастрихта нашелся скелет с пулевым отверстием в груди и старинной французской монетой. Кандидат — капитан королевских мушкетеров, погибший в 1673 году. Дейкман отправил кости на анализ в немецкую лабораторию, но когда пришло время возвращать улики, побоялся пользоваться почтой. Решил действовать сам — положил локтевую кость и два зуба в багаж и повез.

Муниципалитет Маастрихта, формальный владелец артефактов, воспринял самодеятельность без восторга. Полиция задержала исследователя в среду, 20 мая. Однако после того, как ученый через друга передал кости чиновникам, его отпустили. Результаты сравнения ДНК зубов с генетическим материалом предполагаемого потомка д'Артаньяна пока держат в секрете.

Если гипотеза подтвердится, Нидерланды получат первую достоверно идентифицированную могилу человека, ставшего прототипом бессмертного героя Александра Дюма.

Ранее на Кубани доказали, что «копии» коров могут рожать и давать тонны молока.