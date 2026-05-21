Спасатели назвали главный риск для туристов в Северном регионе РФ

На Ямале стартует летний туристический сезон, и спасатели уже бьют в колокола: главная опасность для путешественников таится не в капризах погоды, а в них самих. Начальник поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» Валерий Захода в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , назвал алкоголь одной из ключевых угроз, которая способна превратить живописный поход в череду катастроф.

С 26 по 28 июня всех желающих ждет Большой поход по Нефритовой долине на Полярном Урале — месту, от которого захватывает дух. Однако, собирая рюкзак, туристам стоит запомнить железное правило: спиртное в горах под строжайшим запретом. Об этом накануне заявил представитель «Ямалспаса», расставив точки над i.

Опытные спасатели знают: даже правильно выбранное снаряжение не спасет, если путешественник недооценивает риски и переоценивает себя под градусом. По словам Валерия Заходы, алкоголь провоцирует потерю контроля над ситуацией, а в условиях дикой природы это смерти подобно.

«Первая опасность — это недооценка ситуации и переоценка собственных сил. Второе — это алкоголь. Не надо его. Если вы идете на природу — воздержитесь. Буря и сломанная палатка — это потом… Все кроется в человеке», — отметил Захода в пресс-центре «Север-Пресса».

В администрации Приуральского района уже подтвердили: маршрут по Нефритовой долине готов к приему гостей. Однако спасатели призывают будущих участников похода отнестись к предупреждению со всей серьезностью. В горах погода меняется за считанные минуты, и трезвая голова — это не просто условие комфорта, а вопрос безопасности.

Туристам рекомендуют взять с собой теплые вещи, надежную палатку и горячий чай. Крепкие напитки же лучше оставить дома — Природа ошибок не прощает.

