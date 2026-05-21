В Клину капитальный ремонт основного корпуса гимназии им. К. Ушинского наполовину завершен

В Клину активно идет капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского, расположенной на Бородинском проезде, 28. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, работы выполнены уже на 52%.

Масштабное обновление гимназии реализуется в рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры региона, которая осуществляется по нацпроекту «Молодежь и дети».

На строительной площадке сейчас трудятся более 80 специалистов, задействовано 5 единиц техники. Работы ведутся комплексно и охватывают все ключевые направления: завершен демонтаж старых конструкций, идут общестроительные и отделочные работы, ведется ремонт фасада и кровли, выполняется монтаж инженерных коммуникаций, начато благоустройство прилегающей территории.

Здание гимназии было построено в 1964 году и занимает площадь почти 4,2 тыс. кв. м. Открытие обновленного корпуса гимназии запланировано на сентябрь 2026 года.

