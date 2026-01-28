«Ему нечего делать в СИЗО»: в Новосибирске требуют освободить владельца обрушившегося ТЦ

Адвокат Евгений Старостенко заявил « Om1 Новосибирск » о намерении обжаловать арест владельца торгового центра в Новосибирске, обрушение которого 21 января привело к гибели человека. В интервью защитник Сергея Туркова назвал решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу преждевременным и не имеющим достаточных оснований.

Адвокат указывает, что на момент ареста следственные органы якобы не располагали заключением экспертизы, которая должна установить техническую причину обрушения конструкций. По его мнению, суд, обосновывая необходимость содержания под стражей рисками сокрытия или давления на свидетелей, не располагал конкретными данными, подтверждающими такое поведение подозреваемого. Вместо этого, по словам Старостенко, его подзащитный с первого дня активно сотрудничал со следствием, оказывал помощь на месте происшествия и пострадавшим.

Адвокат отметил, что если экспертиза установит ошибки в проектировании или строительстве, ответственность может лечь на исполнителей работ, с которыми собственник заключал договоры, а не на него лично.

«Я считаю, что имеются все основания для того, чтобы Туркова из-под стражи освободить. Ему нечего делать в СИЗО. Сейчас нужно заниматься тем, чтобы помогать потерпевшим, помогать следствию в установлении обстоятельств по делу. Он мог бы оказывать другую помощь и, конечно, эффективнее мог бы это осуществлять, находясь на свободе», — резюмировал адвокат.

Жалоба на постановление об аресте уже подана и должна быть рассмотрена в установленном порядке.

Напомним, что инцидент с обрушением кровли ТЦ в Новосибирске произошел 21 января, в результате чего пострадали два человека. Еще один от полученных травм скончался, было возбуждено уголовное дело. По данным NGS.RU, незаконно построенный торговый центр в Новосибирске простоял девять лет.