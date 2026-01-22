«Мэрия требовала снести»: незаконно построенный торговый центр в Новосибирске простоял девять лет

Торговый центр (ТЦ) в Новосибирске, обрушение которого привело к человеческим жертвам, оказался самовольной постройкой. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщил портал из NGS.RU.

Отмечается, что к трагическим событиям привела многолетняя история с судебными разбирательствами между застройщиком и городскими властями.

По информации издания, объект был возведен без необходимых разрешений. Еще в 2017 году государственная строительная инспекция обнаружила этот факт и направила материалы в правоохранительные органы, однако в возбуждении дела было отказано.

Впоследствии застройщик, являющийся владельцем строительных компаний «ТВК» и «МС-ГРУПП», Сергей Турков, обратился в администрацию города с требованием разрешить ввод здания в эксплуатацию, но получил отказ.

Конфликт перешел в судебную плоскость: мэрия требовала сноса незаконной постройки, а предприниматель — признания своего права собственности на нее. В итоге суд удовлетворил иск застройщика.

Ответственность за безопасность и содержание объекта, согласно закону, лежала на собственнике. Однако 21 января 2026 года произошло обрушение конструкций кровли площадью 600 кв. м. и части второго этажа. На момент происшествия в здании находились люди. Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших. Один мужчина погиб.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне владельца здания задержали на 48 часов.