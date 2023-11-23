«Ему невозможно контролировать себя»: сексолог раскрыла заболевание жителя Нижнего Новгорода, который мастурбировал в ТЦ

В одном из торговых центров Нижнего Новгорода неизвестный мужчина в медицинской маске мастурбировал в присутствии посетителей. Как сообщают СМИ, его не смутили ни маленькие дети, ни охрана.

Психолог-сексолог Катерина Молния-Горелова объяснила, от какого заболевания может страдать преступник. По ее словам, речь явно идет о парафилии — расстройстве сексуального поведения — а именно об эксгибиционизме.

«Помимо того, что человек показывает свои половые органы, это расстройство связано с возбуждением, может сопровождаться мастурбацией. Ему становится практически невозможно контролировать свое поведение. Причиной может быть психическое заболевание, наркотическое или алкогольное опьянение, травма мозга или травмирующий опыт прошлого. Особое удовольствие у больного вызывают испуг жертвы, удивление, страх, а потому зачастую половые органы демонстрируются детям», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если мужчину найдут, добавила специалист, то могут отправить на принудительное лечение. Речь идет о медикаментозных и психотерапевтических методах, а желание пациента избавиться от расстройства будет ключевым фактором в успешности мероприятий.

Юрист Анастасия Билялова также рассказала, что может грозить этому жителю Нижнего Новгорода, если полиции удастся разыскать его.

«Наказание будет уголовным, так как действия проводились в присутствии детей. Просто ответственностью за мелкое хулиганство отделаться уже не получится», — заверила эксперт.

Рассматриваться дело, добавила она, будет по статье УК РФ о развратных действиях. Пострадавших от этого «перфоманса» было несколько, поэтому мужчине грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее юрист рассказал, где может скрываться жительница Подмосковья, пристегнувшая пожилую мать к батарее.