Пророссийский блогер из США Джексон Хинкл в социальных сетях задался вопросом, почему администрация Байдена отправляет на Украину 200 миллиардов долларов в то время, как его местные граждане борются с «фентаниловой эпидемией».

По мнению Хинкла, денежные средства крайне необходимы его стране. Такого же мнения придерживаются и американцы в комментариях к публикации. Однако, пользователи отмечают, что нынешняя администрация лишь попыталась бы заработать на имеющейся в стране проблеме с наркотиками.

«Америка использовала бы эти 200 миллиардов долларов, чтобы запастись фентанилом для наркоманов, прежде чем бороться с эпидемией»; «Это по дизайну. В 80-х ЦРУ делало деньги на наркотиках. История повторяется», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы уверены, что наркоманам в США не помогали до начала спецоперации на Украине и не помогут сейчас. Более того, по мнению американцев, по политическим соображениям Джо Байдену крайне необходимы граждане, находящиеся под воздействием наркотических веществ.

«Их игнорируют, потому что они не заботятся о решении этой проблемы»; «Байдену выгодно, чтобы они оставались в этом состоянии, чтобы гарантировать ему свою поддержку на выборах, потому что нормальные люди его не поддержат», — уверены пользователи.

Ранее стало известно, из-за чего Джо Байден покинет пост президента США.