Эндокринолог Михалева назвала способы сократить калорийность блинов без потери вкуса

С сегодняшнего дня в России начинают отмечать Масленицу, последнюю подготовительную неделю перед Великим постом. Указанный праздник невообразим без блинов. Врач-эндокринолог Оксана Михалева назвала способы, как побаловать себя аппетитным лакомством и не набрать несколько лишних килограммов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, блины в целом являются достаточно калорийным продуктом. При их приготовлении используются мука, яйца и молоко, а также иногда добавляется в тесто еще и растительное масло. В случае желания снизить калорийность блюда важно как раз отказаться от масла, а также от различных сладких начинок.

Медик добавила, что самым полезным способом является именно выпекание блинов, а не жарка, прежде всего именно на сливочном масле.

По ее мнению, в случае добавления вместо пшеничной овсяной, гречневой или кукурузной муки блюдо станет содержать больше витаминов и клетчатки, а также есть смысл заменить молоко на кефир.

Ранее был назван топ-3 лучших рецептов тонких и вкусных блинов на Масленицу.