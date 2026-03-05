Эндокринолог объяснила причину вечерних срывов при похудении

Сильное чувство голода в вечерние часы у людей, стремящихся снизить вес, чаще всего связано с чрезмерно длинным перерывом между обедом и ужином. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-эндокринолог Юлия Атаманова, руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса» КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. Петровского.

По словам специалиста, в начале работы с пациентами она нередко наблюдает в пищевых дневниках сбалансированные завтрак и обед, однако вечером люди теряют контроль над количеством еды. Основной причиной, как пояснила врач, становится интервал более пяти–шести часов между приемами пищи. С физиологической точки зрения умеренное чувство голода появляется каждые три–четыре часа и позволяет осознанно выбирать продукты и объем порций. Однако при увеличении паузы голод нарастает, что повышает риск переедания.

Атаманова отметила, что в рабочее время люди часто игнорируют сигналы организма, заменяя еду кофе и продолжая трудиться по шесть–семь часов без полноценного приема пищи. В результате по дороге домой или уже вечером возникает выраженный голод, который сложно контролировать. Даже при строгом самоконтроле срыв, по ее оценке, рано или поздно становится неизбежным.

Чтобы избежать подобных ситуаций, врач рекомендовала заранее планировать режим питания, включать в него перекусы и обращать внимание на продукты, обеспечивающие длительное насыщение.

Ранее медик развенчала миф о быстром засыпании.