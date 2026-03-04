Сон в носках: медик развенчала миф о быстром засыпании

В погоне за быстрым сном люди готовы на многое, и порой самые неожиданные лайфхаки становятся вирусными. Один из них — спать в носках. Недавно дерматолог Элеонора Федоренко заявила, что эта привычка способна сократить время засыпания почти на 15 минут, так как согревание конечностей стимулирует терморегуляцию организма. Казалось бы, вот оно, простое решение. Но эксперты призывают не спешить укутывать ноги: история оказалась сложнее и интереснее. Врач отделения медицины сна Алена Гаврилова в беседе с « Вечерней Москвой » пояснила, что строгих научных доказательств универсального эффекта носков не существует.

По ее словам, при этом есть нюанс: метод действительно может сработать для конкретной группы людей — тех, у кого нарушена микроциркуляция крови. Чаще всего это пожилые люди с нейропатией или сосудистыми проблемами, чьи ноги мерзнут постоянно. Для них тепло — это реальный комфорт, убирающий барьер к засыпанию. Но то, что является спасением для одних, для других может стать бесполезным или даже мешающим фактором.

Медик подчеркнула, что настоящими же дирижерами здорового сна выступают совсем другие механизмы. Специалисты напоминают о фундаментальных правилах «гигиены сна»: тотальная темнота в комнате, прохладный воздух (идеально около 20 градусов) и обязательное проветривание перед сном. Кстати, если уж и искать необычные помощники, то стоит обратить внимание на утяжеленные одеяла. Благодаря весу от 3 до 15 килограммов они создают эффект глубоких безопасных объятий. Но и здесь не все так просто: Гаврилова подчеркивает, что это инструмент не для всех, а скорее для людей с повышенной тревожностью и расстройствами сна, которым жизненно необходимо чувство защищенности.

По ее мнению, быстрое засыпание — это комплексная работа над окружением, а не просто дань моде на теплые пятки.

Ранее сомнолог Магомедова раскрыла идеальную продолжительность сна.