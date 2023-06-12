Эндокринолог Павлова перечислила пять явных признаков настоящих проблем со здоровьем

Внешность может рассказать о человеке больше, чем кажется. Например, то, что у него есть серьезные проблемы в организме.

Эндокринолог Зухра Павлова в своих социальных сетях перечислила внешние признаки, которые могут свидетельствовать о том, что пора идти к врачу. Первый из них – сильные колебания веса. Если человек резко набрал вес, то он явно столкнулся с гормональным нарушением. А если, наоборот, похудел, то есть риск развития онкологии.

На резкую перемену эмоционального настроя, постоянную усталость и апатию также нужно обратить внимание, ведь они могут оказаться не просто ленью, а быть последствиями стрессов. Следующая проблема буквально видна «на лицо»: это различные симптомы старения: возникновение морщин, отекание век и потускнение цвета лица.

Остальные внешние признаки пишет издание «Экономика сегодня»