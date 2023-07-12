Эндокринолог Жаркова рассказала о последствиях привычки отсыпаться по выходным
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По словам врача-эндокринолога Полины Жарковой, для всех, кто устает и испытывает стресс на работе следует нормализовать свои режима труда и отдыха, в том числе и сон не менее семи часов. При этом привычка отсыпаться в выходные дни несет с собой риск развития инфарктов и инсультов. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что следует отказаться от энергетических напитков во второй половине дня, совершать физические нагрузки не менее получаса в день.
По мнению медика, минимум за полтора часа до сна следует отказаться от использования гаджетов.
Также Жаркова добавила, что перед сном стоит проветривать комнату, иметь удобные кровать и подушку.