Эндокринолог Жаркова рассказала о последствиях привычки отсыпаться по выходным

По словам врача-эндокринолога Полины Жарковой, для всех, кто устает и испытывает стресс на работе следует нормализовать свои режима труда и отдыха, в том числе и сон не менее семи часов. При этом привычка отсыпаться в выходные дни несет с собой риск развития инфарктов и инсультов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что следует отказаться от энергетических напитков во второй половине дня, совершать физические нагрузки не менее получаса в день.

По мнению медика, минимум за полтора часа до сна следует отказаться от использования гаджетов.

Также Жаркова добавила, что перед сном стоит проветривать комнату, иметь удобные кровать и подушку.