Эндокринолог Жаркова рассказала о способах повышения «гормона счастья»

Эндорфины, известные больше как «гормоны счастья», способствуют хорошему самочувствию, усиливают удовольствие, снижают боль и дискомфорт. По словам врача-эндокринолога Полины Жарковой, несколько несложных действий помогут повысить объем эндорфинов в организме. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что вырабатывать «гормоны счастья» помогает любая физическая активность.

По мнению медика, также во время стресса хорошо поддерживает организм сбалансированное питание, но не стоит заедать его сладким.

Жаркова уточнила, что следует определить триггер и не думать о негативных моментах, а также общаться с друзьями и животными.