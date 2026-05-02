Энергетический спад: в Узбекистане зафиксировано сокращение добычи газа и нефти

Национальный комитет по статистике представил отчет за первый квартал 2026 года, согласно которому темпы извлечения углеводородов в республике заметно снизились на фоне истощения действующих месторождений. Об этом пишет АНИ .

Статистика добычи в первом квартале

Результаты работы нефтегазового сектора Узбекистана за период с января по март 2026 года демонстрируют отрицательную динамику. Самое значительное падение коснулось газовой отрасли: объем добычи природного газа упал на 15% и составил 9,6 млрд куб. м, тогда как годом ранее этот показатель достигал 11,3 млрд куб. м. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте нефти и газового конденсата, где производство сократилось на 2,2% и 18,3% соответственно. Специалисты связывают такие результаты с постепенным исчерпанием запасов, накопленным за последние два десятилетия, и значительными технологическими издержками.

Рост в сфере нефтепереработки

Несмотря на общее снижение объемов сырья, перерабатывающая отрасль показала положительные результаты. Производство автомобильного бензина увеличилось на 2,9%, достигнув отметки в 313,2 тыс. т. Наиболее впечатляющий рывок зафиксирован в выпуске дизельного топлива, объемы которого выросли в 1,54 раза. Такая статистика указывает на изменение структуры энергетического баланса страны, где при падении добычи собственных ресурсов делается акцент на повышение эффективности их глубокой переработки для нужд внутреннего рынка.