Энергетика измен и блуда: астролог рассказала, в каких городах России нужно покупать квартиры

У каждого города есть своя атмосфера и энергетика, кому-то нравится Петербург и его серые и спокойные будни, а кому-то ближе Москва и ее быстрый темп. В Казани же можно разбогатеть, а в сибирских городах влюбиться, поделилась в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» астролог, ясновидящая Анастасия Цыгарь.

По ее словам, в Красноярске, Омске и Иркутске можно построить хорошую и крепкую семью. Одиноким людям лучше выбрать Томск и Барнаул, чтобы встретить свою половинку.

«В Сибири ты остаешься наедине с природой, первозданной энергией. Поэтому покупать недвижимость там стоит только тем, кто хочет «пустить корни» — завести детей, иметь домашний очаг», — считает Цыгарь.

Также она посоветовала выбрать Калининград и Республику Татарстан тем, кто хочет привлечь к себе достаток и прибыль.

«Это города, где веками велась торговля с дальними странами. Там каждая улица пропитана богатством и щедрыми подарками, но нужно быть осторожными: у человека есть риск стать скрягой из-за резко пришедшего денежного довольства», — рассказывает эксперт.

Выбирать две столицы России, прододжает Цыгарь, можно только тем, кто готов к постоянным переменам и внутреннему росту. Желающим обрести внутреннее спокойствие Москва и город на Неве не подойдут. Потому что, если купить квартиру там, то даже самая крепкая пара влюбленных может разрушиться.

«Мало кто выдержит место, где кипят страсти. Жители Москвы и Петербурга вынуждены вечно подстраиваться под перемены, я бы не советовала ехать туда с детьми. Здесь преобладает энергетика измен и блуда, а под обоями новые жильцы часто могут найти подклады – негативные заговоры на неудачи и болезни», — уточняет Цыгарь.

При этом хорошей альтернативой будет квартира на Дальнем Востоке, потому что именно там скапливается вся первозданная энергия, а это значит, что можно восстановить связь со своим родом и предками.