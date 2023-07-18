Энергетики призвали украинцев экономить электричество

Энергетическая компания отметила, что из-за использования кондиционеров в стране начало сильно расти потребление электричества. Из-за жары в вечернее время потребление выросло на три процента, при этом вместе с включением в сеть нескольких мощных электроприборов и нескольких кондиционеров идет большая нагрузка на систему.

Жителей Украины попросили уменьшить количество используемых кондиционеров во второй половине дня, чтобы разгрузить системы. При этом руководство компании предполагало, что летом на системы снабжающей организации ляжет большая нагрузка, учитывая дефицит ресурсов.