Энергетики провели переустройство ЛЭП для строительства новой гостиницы в Сергиевом Посаде

Специалисты «Мособлэнерго» переустроили воздушную линию электропередачи на улице Кирова в Сергиевом Посаде для строительства нового гостиничного комплекса.

Участок ЛЭП протяженностью почти сто метров проходил по территории застройки, пояснили в министерстве энергетики Подмосковья. Специалисты в короткие сроки вынесли за пределы гостиничного комплекса воздушную линию электропередачи, которая питает частные дома исторического центра города.

В ведомстве добавили, что новая гостиница будет возведена недалеко от Троице-Сергиевой лавры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой Московскую область могут посетить около пяти миллионов туристов.