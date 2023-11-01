«Энергомаш» из Химок представит макеты ракетного двигателя на выставке «Россия»

Химкинское НПО «Энергомаш» станет одним из участников Международной выставки-форума «Россия» в рамках которой будут представлены главные достижения страны.

Представители предприятия из городского округа Химки разместятся в павильоне, посвященном космическим достижениям и разработкам, связанными с космическими аппаратами. «Энергомаш» представит макет жидкостного ракетного двигателя для «Ангары».

В рамках выставки состоятся и лекции, посвященные истории химкинского объединения и современным тенденциям в сфере космических разработках. Также будут проведены профориентационные мероприятия, где расскажут, какие специалисты наиболее востребованы.

Напомним, что выставка «Россия» пройдет с ноября 2023 года по апрель 2024 года. Даты ее открытия и закрытия связаны с важными государственными праздниками: 4 ноября и 12 апреля. Гостей ждет ряд культурных, образовательных и деловых мероприятий. Вход свободный.