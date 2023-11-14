Енотовидная собака самовольно поселилась в зоопарке Калининграда

Несколько дней зверек бродил по окрестности, а затем пробрался в зоопарк. По ночам енотовидная собака гуляет по дорожкам, а днем прячется и покидать облюбованное место не собирается.

Сотрудники зоопарка не хотят брать животное к себе, поскольку, посадив зверька в клетку, они нарушат его привычный дикий образ жизни. Подкармливать незваного гостя в зоопарке также считают неправильным, это означало бы его приручение.