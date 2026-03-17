Энцефалитные клещи проснулись: каким регионам России грозит нашествие смертельных клещей

Текущий сезон может отметиться повышенной агрессивностью кровососущих паразитов в некоторых субъектах Федерации. Управляющий директор компании «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева в интервью «Газете.Ru» спрогнозировала, где стоит ожидать максимального количества членистоногих.

По мнению эксперта, всплеск численности клещей ожидается в Костромской области и прилегающих к ней регионах Центральной России. Причиной этому послужила минувшая зима, которая выдалась аномально снежной. Обильные осадки создали благоприятные условия для будущего пробуждения и размножения паукообразных.

При этом на юге страны угроза носит иной характер. Там уже фиксируют участившиеся случаи нападения клещей на людей. Однако переносчиками вирусного энцефалита местные популяции практически не являются, гораздо более актуальны для этих мест бактериальные инфекции.

В числе традиционно опасных локаций, где активность членистоногих всегда высока, кандидат медицинских наук Марина Бережная называет Алтайский край, Сибирь и Камчатку. Кроме того, отдельные районы Подмосковья также входят в перечень эндемичных по клещевому энцефалиту. Общее число россиян, которые обратятся за помощью после укусов, по прогнозам, может достичь полумиллиона. Более точные данные, как отметила Галаничева, появятся после установления окончательной погоды весной.

Первые сигналы уже поступают из столичного региона. Укусы зафиксированы также в Сибири, Северо-Западном и Южном федеральных округах. В Тульской области, например, уже выявлены два экземпляра клещей, инфицированных возбудителем боррелиоза.