Епархиальный совет РПЦ лишил сана священника Евмения

Священнослужителя Евмения (Перистого), некогда бывшего игуменом РПЦ, лишили духовного звания. Информацию об этом опубликовали на интернет-ресурсе Белгородской епархии.

Данное решение было принято на собрании Епархиального совета под председательством митрополита Иоанна, главы Белгородской епархии. Причиной для лишения сана послужили нарушения церковных канонов, в частности, правил, регулирующих отношения с женщинами и пресекающих внебрачные связи.

В частности, правило Неокесарийского собора запрещает священникам заключать браки или предаваться блуду, а пятое правило Трулльского собора не допускает проживание священнослужителя в одном доме с женщиной, что может вызвать сомнения в его моральном облике.

Евмений принял монашество в Киево-Печерской лавре в 1989 году, а в 1998 году стал игуменом монастыря в Ивановской области. Он приобрел известность благодаря использованию духовных практик, необычных для православия и напоминающих протестантизм, таких как глоссолалия и «святой смех» Подобные действия вызвали критику в РПЦ, и Евмений был отстранен от служения.

Согласно докладу протоиерея Андрея Ефанова, Евмений уклонился от монашеского пути, увлекся индуизмом, создал свой духовный центр и начал пропагандировать отказ от брака и супружеской верности. Ефанов проводил параллели между Евмением и восточными гуру.

