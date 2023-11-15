Епархии Московской митрополии, филиал «Защитников Отечества» и областное отделение Союза женщин будут сотрудничать

Епархии Московской митрополии, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и Московское областное региональное отделение Союза женщин России будут сотрудничать. Соответствующее соглашение было подписано в Красногорске.

Патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел отметил важность соглашения. По его словам, общим делом является воспитание молодого поколения.

«Сегодня спецоперация объединила огромное количество людей, которые поняли, насколько хрупок мир. Тех, кто ищет Бога и смысл жизни, мы будем поддерживать, объединять, и надеемся, что все вместе сможем пройти любые трудности, которые встречаются на пути», - сказал он.

В рамках соглашения будет проводиться совместная духовно-просветительская, культурная и благотворительная деятельность, нацеленная на сохранение здоровья нации и исторической памяти, на укрепление патриотизма и помощь защитникам Отечества.

«Наше сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве естественно и своевременно, оно принесет сильный синергетический успех и увеличит возможности для помощи и поддержки», - отметила председатель областного отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

По словам руководителя областного филиала «Защитников Отечества» Ольги Ермаковой, соглашение было необходимо, так как, объединив усилия, можно стать сильнее.

«Важно, чтобы мы с вами объединились в своей вере. Наше дело правое, Победа будет за нами!» - сказала она.

На встрече также присутствовала зампред областного правительства, сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в Подмосковье Мария Нагорная. Она отметила важность преодоления современных вызовов.