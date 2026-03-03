Эпатажный сенатор, жених Шэрон Стоун и друг Наоми Кэмпбелл: что известно о бизнесмене Умаре Джабраилове?

Умар Джабраилов, чья жизнь была сплетением глянца, больших денег и громких скандалов, ушел из жизни 2 марта 2026 года. Тело бизнесмена нашли в московской гостинице Vesper Tverskaya. Подробности его биографии изложены в материале «РосБалта».

Путь в элиту выходец из Грозного начал с техникума и армии. Отслужив в ракетных войсках, он со второй попытки поступил в МГИМО, который окончил с отличием в 1985 году. Диплом международника открыл ему двери в большую экономику.

В «лихие 90-е» Джабраилов создал нефтетрейдера «Данако». Переломным моментом стало партнерство с американцем Полом Тейтумом. После убийства бизнесмена в 1996 году США пожизненно закрыли для Джабраилова въезд, однако его причастность к преступлению доказана не была.

Настоящая империя сложилась в нулевых. Возглавив группу «Плаза», он управлял «Охотным Рядом», «Смоленским пассажем» и проектом реконструкции гостиницы «Россия». В сферу его влияния входили банки («Российский капитал») и 20% рынка наружной рекламы столицы.

Джабраилов был известен не только как магнат, но и как почетный член Академии художеств. Он коллекционировал предметы современного искусства, дружил с живописцами и спонсировал проекты, пока в середине 2010-х не передал свою коллекцию Музею современного искусства, назвав себя «накопителем».

Политическая карьера длилась с 1999 по 2017 год: от провальной попытки стать президентом РФ до места сенатора от Чечни и члена «Единой России». Из партии его исключили, но связи во властных структурах сохранились.

Личная жизнь всегда была на виду. Романы с Наоми Кэмпбелл и Ксенией Собчак, женитьбы и разводы. Две дочери Джабраилова от второго брака, Даната и Альвина, живут в Берлине.

Скандалы преследовали его десятилетиями. В 2017 году он устроил стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons. Пули пробили потолок, в номере нашли следы запрещенных веществ. Суд отделался штрафом в 500 тыс. рублей и принудительным лечением — сам бизнесмен настаивал на случайной случайности. Ранее, в 2002 году, его имя всплывало в деле о покушении на вице-мэра Орджоникидзе, где погиб двоюродный брат Умара.

Ранее сообщалось о том, что погибший Умар Джабраилов просил в долг у художника Никаса Сафронова.