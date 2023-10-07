Эпидемиолог заявил, что в ноябре начнет расти заболеваемость гриппом и ОРВИ в России

Он уверен в том, что подъем заболеваемости можно сделать более умеренным. Это возможно в том случае, если жители России будут вакцинироваться против гриппа, о чем пишет ТАСС .

Сезонная заболеваемость – явление достаточно частое. С наступлением холодов и уменьшением количества солнечного света иммунитет более подвержен тому же гриппу или ОРВИ.

Как оказалось, рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России можно ожидать в ноябре. Именно тогда она начнет расти, в чем уверен академик РАН (Российская академия наук) Геннадий Онищенко. Он также является эпидемиологом и заместителем президента Российской академии образования.

Нескольким ранее от Роспотребнадзора стало известно о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю все же снизилась. Возможно, на это повлияла запущенная в сентябре всероссийская кампания по вакцинации против гриппа.