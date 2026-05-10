Эпидемиологи предупредили об опасности неправильного удаления клещей

Специалисты в области здравоохранения обратили внимание на критическую ошибку, которую совершают многие люди при обнаружении на коже присосавшегося паразита. Физическое уничтожение клеща непосредственно на теле может привести к тяжелым медицинским последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Риск инфицирования при механическом воздействии

Любовь Семейкина, возглавляющая отдел эпидемиологии в профильном центре Приморья, пояснила, что попытка раздавить насекомое в момент извлечения резко увеличивает шансы на попадание патогенов в кровь. При сдавливании корпуса паразита его инфицированная слюна или биологические жидкости из желудочно-кишечного тракта выдавливаются прямо в микроскопическую ранку на коже человека. Эксперт настаивает на предельно аккуратном извлечении, чтобы не допустить повреждения оболочки клеща.

Беспечность граждан в вопросах личной безопасности

Несмотря на ежегодные предупреждения, значительная часть населения игнорирует меры предосторожности. Данные социологических исследований показывают, что 52% россиян полностью отказываются от использования защитных средств при посещении лесных массивов или парковых зон. Опрошенные мотивируют это уверенностью в том, что паразиты не обитают вблизи их домов, либо простым нежеланием применять репелленты, полагаясь исключительно на удачу.

Рекомендации по профилактике

Медики напоминают, что даже при отсутствии симптомов после укуса, насекомое необходимо сохранить для лабораторного анализа. Для безопасного удаления лучше использовать специальные инструменты или обратиться в ближайший травмпункт. Пренебрежение правилами защиты и методами корректного извлечения клеща может стать причиной развития серьезных инфекционных заболеваний, требующих длительного лечения.