Эпилепсия как тревожный звонок: датские ученые обнаружили связь первых судорог с раком

Первые в жизни приступы эпилепсии могут быть не просто неврологическим событием, а ранним сигналом скрытого онкологического заболевания. К такому выводу пришли исследователи из Орхусского университета и Орхусской университетской больницы в Дании, опубликовавшие результаты своей работы в журнале JAMA Neurology.

Группа под руководством Андреаса Лунда Педерсена проанализировала общенациональные датские медицинские регистры за период с января 1996 года по декабрь 2022 года. В поле зрения попали почти 50 тысяч взрослых с впервые возникшими судорогами. В течение первого года после приступа у них было выявлено 1172 случая неврологических раков и 850 случаев не неврологических. Абсолютный риск развития любого рака в этот период составил 4,1 процента, при этом стандартизированный коэффициент заболеваемости для неврологических опухолей достиг 76,1 — то есть риск был выше в 76 раз по сравнению с общей популяцией.

В более отдаленные сроки — от одного года до пяти лет и от пяти до 20 лет — абсолютные риски любого рака составили 3,5 процента и 13,4 процента соответственно. Для не неврологических раков картина была иной: риск оставался повышенным и на долгосрочном горизонте, составив 3,3 процента и 12,8 процента.

Авторы исследования подчеркнули, что первые приступы могут служить ранним клиническим признаком как неврологических, так и не неврологических скрытых опухолей, и настаивают на необходимости более широкой диагностической оценки у таких пациентов.