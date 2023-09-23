Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освятил новый придел храма в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл посетил Петропавловский храм, чтобы провести Божественную Литургию и освятить придел, возведенный в честь преподобного мученика, архимандрита Гавриила.

Отец Гавриил был убит в разгар гонений на Русскую Православную Церковь. Так, 23 сентября 1937 его расстреляли на полигоне Бутово под Москвой и похоронили в безвестной общей могиле. В начале 2000-х в честь преподобного мученика Гавриила «Яцика» к храму пристроили придел.

«Петропавловский храм - старейший в нашем округе. Первые упоминания о нем датируются еще 1670 годом. За это время храм видел многое - Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну. С 1930-х годов он был закрыт для прихожан, но в 1992 году богослужения возобновились и началась реконструкция церкви. Сегодня это один из самых посещаемых храмов в Химках», - отметил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Отмечается, что восстановить храм помогла городская администрация. Колокольню, разрушенную после революции, выстроили заново. Отреставрировали художественные фрески. Также пристроили два придела. Один посвящен Покрову Пресвятой Богородицы, а второй - преподобномученнику Гавриилу «Яцику». Полностью реконструкцию завершили в 2001 году.

На сегодняшний день при храме открыта воскресная школа для детей и взрослых, функционирует православная библиотека, а также ведется активная социальная и благотворительная работа - прихожане помогают детским домам, проводят уроки для детей из Центра реабилитации «Вера».