«Эпоха тотального дарения прошла». 11% россиян не собираются дарить подарки на Новый год

Согласно совместному исследованию SuperJob и Madame Coco, проведенному для РИА Новости , новогодняя предпраздничная активность в России набирает обороты: большинство граждан уже вовлечены в процесс выбора подарков. При этом обнаружилась и категория «антидарителей» — полностью отказаться от презентов в этом сезоне намерен каждый девятый житель страны.

Опрос, в котором приняли участие 3 тысячи респондентов (с возможностью выбрать несколько вариантов ответа), детализирует предпочтения россиян. Абсолютным лидером в списке адресатов остается семья: 72% опрошенных планируют порадовать родных. Значимыми остаются и личные отношения — подарки для второй половины готовят 40% участников исследования. Друзей будут поздравлять 30%, а каждый шестой (17%) не забыл и о себе, зарезервировав бюджет на личный сюрприз. Каждый восьмой (13%) намерен обменяться презентами с коллегами.

Аналитики обратили внимание на гендерные и возрастные различия. Мужчины чаще фокусируются на подарках для любимых, в то время как женщины демонстрируют более широкий круг заботы, охватывая родственников, друзей, коллег и не забывая о себе. Молодежь в возрасте до 35 лет активнее всего поздравляет близкий круг: семью, партнеров и друзей. А традиция корпоративного дарения сильнее всего выражена среди россиян старше 45 лет.

Подтверждают ранний старт новогоднего шопинга и данные ритейла. По информации сети Madame Coco, спрос на подарки граждане начинают проявлять уже со второй половины ноября. К середине декабря динамика становится особенно выраженной: продажи праздничных товаров вырастают примерно в два раза по сравнению с обычным, несезонным периодом.

