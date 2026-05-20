Фонтан, балкон и сквер: где загар в купальнике обойдется в полмиллиона рублей

Жители Екатеринбурга, Тюмени, Москвы и других регионов России в жаркую погоду не стесняются загорать в купальниках прямо в парках и скверах, а некоторые выбирают для солнечных ванн фонтаны, собственные балконы и даже места рядом с храмами. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, за какие действия могут выписать штраф, а за какие — посадить на 15 суток или лишить свободы на три года.

Загорать в парке не запрещено, но с оговорками

Как пояснила юрист Маргарита Черкасова, сам по себе загар в общественных местах, включая парки, законом не запрещен, если он не нарушает общественный порядок, нормы морали или правила конкретного объекта. Важно соблюдать общие требования: не нарушать общественный порядок, не повреждать имущество и не загрязнять территорию. Перед посещением конкретного места стоит ознакомиться с правилами поведения на его территории. В некоторых парках есть специально отведенные зоны для загорания, где можно находиться в купальнике. В других местах при обнажении могут появиться отягчающие обстоятельства, например нахождение рядом со школой или детской площадкой, — это уже может быть приравнено к развратным действиям.

Купание в фонтане: мелкое хулиганство и 15 суток

Купаться в фонтанах, в том числе в купальнике, запрещено. Это может быть приравнено к хулиганству. Как отметила основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева, у нас нет закона, который прямо запрещает оголяться, загорать или купаться в фонтанах, но есть другие законодательные акты, регулирующие эти вопросы. Полное обнажение среди других людей, купание и загорание в неположенных местах может быть приравнено к мелкому хулиганству, за что предусмотрен штраф или даже арест на 15 суток. Если во время загара человек будет распивать спиртные напитки, нецензурно выражаться или курить в неположенном месте, это повлечет дополнительную административную ответственность. Например, за распитие алкоголя в общественном месте штраф составляет от 500 до 1500 рублей.

Загар возле храма: оскорбление чувств верующих до 500 тысяч рублей

Загар непосредственно у храма, как правило, не допускается, так как это противоречит правилам поведения в местах религиозного назначения. Здесь действуют строгие нормы, связанные с уважением к святыне и соблюдением дресс-кода. По словам Маргариты Черкасовой, загар вблизи храмов может быть расценен как оскорбление чувств верующих. Статья 148 Уголовного кодекса предусматривает за подобные действия штраф до 500 тысяч рублей, а также наказание в виде обязательных работ до 480 часов, принудительных работ до 3 лет или лишение свободы до 3 лет. В отдельных храмах могут действовать локальные правила, запрещающие нахождение в откровенной одежде. Обычно эти требования размещены на входе или на информационных стендах. Нарушителя могут просто попросить покинуть территорию.

Собственный балкон: частная территория с видом на город

Находиться в купальнике на своем балконе можно, если человек не совершает никаких вызывающих действий, поскольку это частная территория. Однако если человек будет находиться на собственном балконе полностью голым, и это будет видно окружающим, то такое поведение может быть также расценено как развратные действия, подчеркнула Ксения Зайцева. Проще говоря, личное пространство заканчивается там, где начинается взгляд соседа из окна напротив.

