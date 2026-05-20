В подмосковных округах провели ремонт дорожных знаков

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и привели в нормативное состояние знаки, расположенные на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Объездной в Талдоме, улице Клемента Готвальда в Подольске, улице Солнцева в Рузе, улице Заречной в Ивантеевке, улице Текстильной в Лобне. Кроме того, ремонт провели на улице Гагарина в Жуковском, улице Текстилей в Ногинске, улице Железнодорожной в Электроуглях, в Богородском округе в деревне Молзино на улице Советской, улице Центральной в деревне Юдино под Мытищами.

Знаки также восстановили на улице Р.И. Ракова в деревне Михайловка в Серпухове и на Каширском шоссе – на 59-м км в Домодедове и на 87-м км в Ступине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.