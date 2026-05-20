Не вирус, а сухость и пыль: профессор объяснил, почему кондиционер может навредить здоровью

Само по себе нахождение под кондиционером не опасно для здорового человека, если соблюдать температурный режим и своевременно обслуживать технику. Об этом в беседе с RT заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По словам профессора, главная ошибка пользователей — устанавливать слишком низкую температуру в жару. Когда разница между показаниями на улице и в помещении достигает 10-15 градусов и более, организм испытывает дополнительный стресс. Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль и мышечные спазмы. Однако кондиционер не генерирует вирусы, поэтому называть это классической простудой неверно — он лишь снижает защиту слизистых, делая человека более уязвимым.

Длительная работа кондиционера также уменьшает влажность воздуха. Из-за этого пересыхают слизистые носа, глаз и дыхательных путей — проблему острее всего ощущают офисные сотрудники, люди в линзах и аллергики. Если же систему давно не чистили, внутри накапливаются пыль, плесень, бактерии и аллергены. В таком случае кондиционер действительно вызывает кашель, раздражение, аллергические реакции и ощущение «тяжелого воздуха».

Особенно внимательными к кондиционерам профессор советует быть людям с бронхиальной астмой, хроническими болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полностью отказываться от охлаждения не стоит, так как жара сама по себе пагубна. Оптимальный режим — около 22-24 градусов без прямого потока воздуха на человека. Регулярная чистка фильтров и профилактика оборудования помогут избежать накопления вредных микроорганизмов.

