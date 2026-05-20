Когда нужно обращаться к ветеринарному нефрологу?

Почки у животных способны работать при поражении 65–70% тканей, долго не подавая сигналов бедствия. Коварство почечных патологий в том, что первые тревожные звоночки владельцы списывают на усталость, возрастные изменения, жару или смену корма.

Если вы заметили, что питомец стал чаще пить, объем мочи увеличился или, наоборот, сократился, пропал аппетит, возникла потеря веса, периодическая тошнота или вялость — действовать нужно незамедлительно.

В таких случаях необходим ветеринарный нефролог в Москве — специалист, который разбирается в патологиях почек и мочевыделительной системы. Он проводит оценку: от разбора анализов крови и мочи до визуальной диагностики, подбирая лечение индивидуально.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Запись к нефрологу должна быть безотлагательной, если у любимца наблюдается:

сильная жажда или резкое снижение потребления воды;

частое, болезненное или подозрительно редкое мочеиспускание;

кровь в моче, резкий неприятный запах;

регулярная рвота, нарастающая слабость, потеря веса;

отеки морды и конечностей, тусклая ломкая шерсть, признаки обезвоживания и апатия.

Болезни почек у кошек и собак зачастую переходят в хроническую форму абсолютно бессимптомно, разрушая орган. Главная цель врача — продлить полноценную жизнь питомца без боли и интоксикации.

Поскольку почки обладают колоссальным резервом, дожидаться появления клинических симптомов рискованно. Ветеринарные врачи рекомендуют вводить регулярные нефрологические чекапы, а также обеспечивать доступ к воде и давать правильный корм.



