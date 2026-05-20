В Мариуполе под контролем специалистов Подмосковья реконструируют дом на проспекте Строителей

Реконструкция многоквартирного дома на проспекте Строителей завершается в Мариуполе. Работы ведутся под контролем специалистов Управления технического надзора капремонта Подмосковья, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе работ особое внимание было уделено двум подъездам пятиэтажного дома. Они были демонтированы. Строители построили их с нуля.

Также провели армирование и бетонирование плит перекрытия, возвели стены и лестничные марши, установили окна и двери, заменили инженерные системы, утеплили фасад.

За весь период восстановления специалисты совершили 122 выезда для проверки работ на объекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как Московская область помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.