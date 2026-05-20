Не окрошкой единой: диетолог из Наро-Фоминска раскрыла рецепт индийского блюда против жары

Когда столбик термометра ползет вверх, а привычная окрошка и свекольник уже надоели, на помощь приходит экзотика. Диетолог из Наро-Фоминска Алла Баландина рассказала REGIONS об индийском блюде «райта» — оно освежает лучше традиционных холодных супов, готовится за считанные минуты и не оставляет чувства тяжести.

Что такое райта и почему она полезна

Райта представляет собой нечто среднее между очень густым супом и легким соусом. В ее основе лежит натуральный йогурт, который в сочетании с овощами и специями становится мощным пробиотиком и идеальным летним перекусом. Как отмечает Алла Баландина, это блюдо — настоящее спасение для пищеварения в жару. Оно утоляет голод, но не перегружает организм. В отличие от сложных салатов с майонезом, райта дарит легкость и энергию.

Главный секрет: талка вместо простого смешивания

Многие ошибочно принимают райту за обычный йогурт с огурцами, но диетолог подчеркивает: главный вкус создает «талка» (или тарка) — специальная заправка из специй, прокаленных на масле. Семена горчицы раскаляют на сковороде до характерного потрескивания, затем добавляют перец. Эту горячую смесь вливают в холодный йогурт. Контраст температур заставляет ароматы «взорваться», создавая глубокий, многослойный вкус.

Две главные ошибки новичков

Баландина выделяет две распространенные проблемы, которые портят блюдо. Первая — лишняя вода. Огурцы нужно обязательно натереть, посолить и дать им постоять 20 минут в сите, после чего тщательно отжать. Без этого райта превратится в водянистую массу. Вторая — сырые специи. Если просто всыпать горчицу в йогурт, вкус останется плоским. Только обжарка в масле раскрывает эфирные масла и дает тот самый эффект.

Пошаговый рецепт от диетолога

Ингредиенты (на 4-6 порций):

натуральный йогурт (3-5% жирности) — 500 г

огурцы свежие — 2 средних

мята свежая (мелко нарезанная) — 2 ст. ложки

соль — по вкусу

Для ароматного масла (талка):

растительное масло без запаха — 2 ст. ложки

семена черной горчицы — 1 ч. ложка

красный перец (кайенский или паприка) — ¼ ч. ложки

Сначала нужно взбить йогурт вилкой до гладкости, добавить отжатые огурцы и мяту, посолить. Затем разогреть масло на маленькой сковороде, всыпать горчицу. Как только семена начнут «прыгать» и трещать — это происходит через 30-60 секунд — снять с огня и добавить красный перец. После этого немедленно вылить горячее масло со специями в холодный йогурт и быстро перемешать. Финальный штрих — убрать блюдо в холодильник минимум на час. Это время нужно, чтобы райта загустела, а ароматы «подружились».

Как и с чем есть

В Индии райту традиционно подают к мясу или плову. Однако в условиях подмосковного лета она прекрасна и как самостоятельное блюдо — например, с хрустящей лепешкой или просто так, в качестве легкого перекуса.