Время охладиться: шесть простых способов спастись от жары дома

Когда температура резко растет, важно не только переждать жару, но и не превратить дом в духовку, пишет BBC News. Есть несколько простых способов охладить жилье и помочь организму справиться с перегревом.

Во-первых — впускать прохладный воздух, но только в правильное время. Открывать окна лучше ночью или рано утром, когда на улице прохладнее, чем дома. Если окна есть на разных сторонах жилья, проветривание поможет выпустить накопившееся тепло. В квартирах с окнами на одну сторону можно открыть двери и использовать вентилятор.

Днем, наоборот, окна лучше закрывать, а шторы или жалюзи держать опущенными, особенно на солнечной стороне. Так горячий воздух и прямые лучи меньше нагревают комнаты. Но, безусловно, полностью без воздуха в духоте себя тоже оставлять не стоит.

Вентилятор помогает гонять воздух, но при температуре выше 35 °C может стать бесполезным или даже неприятным: он просто направляет горячий поток на тело. Для легкого охлаждения можно поставить перед ним лед или бутылку с холодной водой.

Еще один совет — меньше пользоваться духовкой, плитой, посудомойкой и стиральной машиной в самые жаркие часы. Они дополнительно нагревают дом. Хороший повод выбирать холодные блюда, например, салаты.

Для тела подойдут прохладные, но не ледяные души, свободная одежда из хлопка или льна и холодный компресс через полотенце. Если дома совсем невыносимо, стоит найти прохладное общественное место за пределами своих покоев — библиотеку, торговый центр или другое здание с кондиционером. Заодно появится повод развеяться.