Эрдоган посетит Венесуэлу с официальным визитом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить одну из стран в ближайшее время с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости 21 июля, ссылаясь на слова главы турецкого МИД Хакана Фидана.

По словам Фидана, работа по организации визита Эрдогана в Венесуэлу продолжается и по сей момент, а сам визит турецкого лидера произойдет в ближайшее время.

При этом в рамках подготовки к визиту Эрдогана в страну приедет и сам глава МИД Фидан. Официально даты визита на данный момент не разглашаются.