Эрдоган: Турция сохранит независимый курс и не будет гоняться за приключениями

Лидер Турции обратился к выпускникам и гостями на вручении дипломов и штандартов Военно-морской академии, где озвучил позицию государства. По его словам, в мире нарастает хаос и неопределенность, в условиях которых страна демонстрирует свою силу военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена игнорировать давление со стороны и продолжит придерживаться своего собственного независимого курса. По его словам, государству не нужно «гоняться за ненужными приключениями».