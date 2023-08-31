Эрдоган: Турция сохранит независимый курс и не будет гоняться за приключениями
Фото: [©РИА Новости]
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед выпускниками академии, заявил, что Турция намерена придерживаться своего собственного курса. Подробности рассказало РИА Новости.
Лидер Турции обратился к выпускникам и гостями на вручении дипломов и штандартов Военно-морской академии, где озвучил позицию государства. По его словам, в мире нарастает хаос и неопределенность, в условиях которых страна демонстрирует свою силу военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями.
Также Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена игнорировать давление со стороны и продолжит придерживаться своего собственного независимого курса. По его словам, государству не нужно «гоняться за ненужными приключениями».