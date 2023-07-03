Эрдоган: Турция ведет переговоры с обоими участниками украинского конфликта

По словам президента, он провел переговоры с лидерами 21 государства, принимая поздравления с праздником, вместе с тем они обсудили несколько вопросов. Эрдоган уверен, что Турция играет решающую роль в решении кризисов в мире, так как страна славится своей уравновешенностью и тягой к справедливости.

Глава Турции подчеркнул, что сейчас его страна является единственной, кто ведет переговоры одновременно с двумя участниками конфликта, то есть и с Украиной, и с Россией. Он сообщил, что Турция всеми силами старается разработать варианты решения проблемы.