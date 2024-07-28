Эрдоган влепил пощечину ребенку, что отказался поцеловать ему руку

Как передают местные телеканалы, инцидент произошел на выступлении президента Турции в его родовом городе Ризе, где он вручал ключи от квартир пострадавшим от землетрясения гражданам.

К Эрдогану подбежал 5-летний мальчишка, который намеревалмя просто пожать протянутую ему Эрдогангом руку. Это вывело президента из себя и он дал малышу легонько по щеке.

После того как ребёнок всё же поцеловал турецкому лидеру руку, президент дал ему деньги. Видео произошедшего попало в сеть и уже стало вирусным.

К слову, подобный инцидент проявления агрессии к детям со стороны Эрдогана не первый. Так, три года назад во время открытия автомобильного туннеля президент Турции костяшками пальцев «ударил» маленького мальчика по голове за то, что ребенок раньше времени перерезал ленточку.

Напомним, турецкие власти поставили перед собой цель по полноценному вхождению в ШОС. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.