Ермак: Украина уже сейчас ждет приглашения в НАТО

Андрей Ермак ожидает, что страны альянса уже сейчас пригласят Украину вступить в НАТО, но оставят открытую дату, а также дадут гарантии безопасности на время переходного периода. Глава Зеленского рассчитывает получить сигнал, из которого будет следовать, что вступление почти произошло, все уже решено.

По мнению Ермака, отказы альянса принять в свои ряды Украину из-за «состояния войны» и сложившейся в стране ситуации не могут считаться объективными. Ранее и сам Зеленский говорил, что не отказался бы от приглашения уже сегодня, хотя Украина и не планирует вступать в НАТО до завершения конфликта.