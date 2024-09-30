В Киеве скрывают детали «плана Зеленского» по урегулированию конфликта. Некоторые данные якобы являются конфиденциальными, и они будут доступны только западным партнерам. Об этом заявил Андрей Ермак. Слова главы офиса президента Украины привел ТАСС.

Украина полностью не раскроет своим гражданам так называемый «план Зеленского» по прекращению вооруженного конфликта с Россией. По словам Андрея Ермака, президент Владимир Зеленский намерен представить общественности лишь сокращенную версию своего плана. Это связано с необходимостью сохранения секретности некоторых элементов стратегии.

Вместе с тем уточняется, что украинцы увидят план только после западных партнеров.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в неуважении к международным дипломатическим инициативам.