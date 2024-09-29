Лавров обвинил Зеленского в неуважении к международным дипломатическим инициативам

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к международным дипломатическим инициативам, заявил на брифинге по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так глава внешнеполитического ведомства высказался об оценке украинского лидера плана КНР и Бразилии по урегулированию военного конфликта.

Лавров обвинил президента Украины в том, что тот по-хамски высказался об инициативе Китая и Бразилии, так как украинский лидер заявил: «зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира».

Сам Лавров положительно оценил предложения КНР и Бразилии, отметив, что они исходят из лучших побуждений и направлены на урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось о том, что очередь из желающих пожать руку Лаврову выстроилась на сессии Генассамблеи ООН.