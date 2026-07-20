От плинтусов до фото: чек-лист эксперта по подготовке квартиры к аренде без лишних трат

Многие собственники полагают, что для сдачи жилья в аренду достаточно просто опубликовать объявление и ждать звонков. Однако практика показывает обратное: чтобы привлечь внимание потенциальных жильцов и получить достойную ставку, объект нужно грамотно подготовить. Об этом REGIONS рассказал прораб и эксперт «Авито Услуг» Александр Черненький.

По информации платформы, квартиры, в которых проведен косметический ремонт, сдаются в долгосрочную аренду примерно на 5% дороже по сравнению с теми, где требуются обновления. При этом, подчеркивает специалист, вовсе не обязательно тратиться на дорогие материалы и нанимать дизайнера интерьеров — ключевой результат достигается за счет других подходов.

Главный принцип: нейтральность и практичность

Основная рекомендация эксперта — не превращать арендное жилье в дизайнерский проект. Помещение должно быть нейтральным, светлым и удобным для повседневной жизни. Частая ошибка — вложение крупных сумм в дорогую отделку, которая в итоге не окупается. Гораздо более эффективным оказывается устранение явных недостатков с помощью косметических мероприятий.

Что требует внимания перед сдачей

Специалист советует проверить и при необходимости обновить следующие элементы:

стены, потолок и поверхности, с которыми арендаторы контактируют ежедневно;

поврежденные плинтусы, розетки и выключатели;

протечки, скрипы и другие мелкие неисправности;

герметик в ванной и на кухне;

организовать дополнительные места для хранения личных вещей;

проветрить помещение и устранить посторонние запахи.

Техника и мебель: обязательный минимум

Помимо базового набора мебели — кровати, обеденного стола, стульев и кресла — важно предусмотреть наличие бытовой техники. Сегодня арендаторы ожидают увидеть в квартире холодильник, стиральную машину, плиту с духовкой и роутер для подключения к интернету.

Покупать новую технику необязательно, отмечает эксперт. Гораздо важнее, чтобы все устройства были в рабочем состоянии и чистые. Дополнительным преимуществом, на которое все чаще обращают внимание квартиросъемщики, становятся кондиционер и посудомоечная машина.

Освещение и декор: атмосфера решает

Восприятие помещения во многом определяется освещением. Если квартира кажется темной, необходимо добавить источники света. Оптимальный выбор — лампы с температурой 3500–5000 К: они создают естественное и уютное освещение. Холодный свет, напротив, делает интерьер менее комфортным.

В декоре специалист рекомендует использовать крупные акцентные элементы вместо множества мелких деталей. Например, большую вазу или яркую картину. Один выразительный предмет создает фокус и помогает квартире запомниться среди аналогичных предложений.

Фотографии и описание: визуализация как инструмент продажи

Качественная подготовка помещения может оказаться бесполезной, если объявление не привлекает внимания. Эксперт предлагает чек-лист для съемки:

освободить поверхности от личных вещей и мелкого декора;

фотографировать при дневном и вечернем освещении;

оставить в каждом кадре один акцентный предмет;

снимать с уровня глаз человека;

показать последовательно все функциональные зоны.

В тексте объявления важно честно указывать состояние квартиры, перечень техники и мебели, условия проживания, а также особенности района и транспортную доступность.

Резюмирующий вывод

Успешная сдача квартиры не требует значительных финансовых вложений. Гораздо важнее устранить явные недостатки, обеспечить базовый комфорт и грамотно презентовать объект. Именно совокупность этих факторов, по словам Александра Черненького, определяет как скорость поиска арендаторов, так и итоговую стоимость найма.

«Фотография в сфере аренды жилья — не просто картинка, а замена первичного просмотра. Если кадр не отвечает на вопросы о планировке и состоянии за пару секунд, до очного просмотра потенциальные арендаторы могут просто не дойти. При этом качественные снимки исключают недопонимание на этапе „звонок-просмотр“ и сокращают время на случайные показы квартиры», — отметил Александр Черненький.

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