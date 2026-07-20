Конец свободному водопою: почему на реку Ясачную больше нельзя приводить скот

В Верхнеколымском районе введены жесткие ограничения вокруг водозабора реки Ясачной. Для защиты питьевого источника запретили строительные работы, купание, стирку белья и выпас животных, пишет 14.ru.

Новые запреты и зоны охраны

В Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия) официально установили защитные санитарные зоны вокруг реки Ясачной, а также еще одного местного водоема. Соответствующий приказ подписал глава регионального министерства экологии Евгений Перфильев. Для сохранения качества питьевой воды вблизи водозаборных сооружений отныне действуют строгие табу: в охранной полосе запрещено возводить посторонние строения, сажать высокие деревья, сбрасывать любые сточные воды, устраивать стирку, купаться и выводить скот на водопой.

Ответственные структуры и компенсации

Обязанности по контролю за соблюдением установленного режима и проведению экологических мероприятий возложены на ГУП «ЖКХ Якутии» — предприятие, занимающееся непосредственной эксплуатацией данного водозабора. Законодательство также предусматривает защиту интересов местных землевладельцев: если создание санитарной зоны приведет к ограничению их прав на участки, коммунальное предприятие будет обязано полностью возместить понесенные убытки.