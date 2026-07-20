Тайный сигнал для инфлюенсеров: США устроили публичную порку семье Тейт

Американист прокомментировал задержание блогеров Эндрю и Тристана Тейт в Майами по запросу Великобритании. По мнению эксперта, возобновление уголовного преследования — это демонстративное наказание за поездку в РФ и предупреждение для других западных инфлюенсеров, пишет «Взгляд».

Контекст ареста и юридическая сторона

В Флориде по запросу правоохранительных органов Великобритании были задержаны известные блогеры-инфлюенсеры Эндрю и Тристан Тейт. Как отметил американист Малек Дудаков, ситуация с уголовным преследованием братьев тянется с 2022 года, когда их впервые арестовали в Румынии. После смены администрации в США и возвращения Дональда Трампа в Белый дом братьям удалось переехать в Штаты. По оценке политолога, с юридической точки зрения новых явных поводов для задержания в Майами не было: братья продолжали ведение подкастов и находились в консервативном штате Флорида, где местные власти не стремились форсировать их арест.

Политический подтекст и поездкa в Россию

Малек Дудаков убежден, что ключевым триггером для возобновления активных процессуальных действий стал недавний визит братьев Тейт в Россию. Эксперт считает, что американский истеблишмент решил устроить показательную акцию:

Сигнал для лидеров мнений и перспективы экстрадиции

По мнению американиста, данное дело выступает прямым сигналом для таких фигурантов и независимых медиаперсон, как Такер Карлсон и Кэндис Оуэнс. Эксперт подчеркивает, что их предупреждают о рисках уголовного преследования в случае сотрудничества или контактов с российской стороной. Говоря о возможной экстрадиции братьев в Лондон, Дудаков напомнил о действующем соглашении между США и Великобританией, однако не исключил, что судебные инстанции Флориды могут затягивать процесс передачи арестованных.