Финал ЧМ-2026 обернулся позором: реакция стадиона на появление главных лиц ФИФА и США

Президент США и глава ФИФА столкнулись с негативной реакцией болельщиков на арене «Метлайф» после завершения решающего матча мундиаля. Победителем турнира стала сборная Испании, одолевшая Аргентину в дополнительное время. Об этом сообщил «Чемпионат».

Реакция трибун на церемонии награждения

Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подверглись громкому гулу и свисту со стороны болельщиков по окончании финального поединка чемпионата мира по футболу 2026 года. Как информирует спортивное издание «Чемпионат», инцидент зафиксирован на трибунах стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Официальные лица наблюдали за ходом игры из VIP-ложи, а после финального свистка поднялись на подиум для участия в торжественном вручении наград и кубка призерам соревнований.

Итоги финального матча и медалисты

В решающем противостоянии турнира за золотые медали сошлись национальные команды Испании и Аргентины. Основное время матча закончилось безголевой ничьей, однако в дополнительное время испанские футболисты смогли вырвать победу со счетом 1:0, завоевав второй титул чемпионов мира в истории своей страны. Бронзовые награды мирового первенства достались сборной Англии, которая в результативном матче за третье место взяла верх над командой Франции со счетом 6:4.